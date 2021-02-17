РИАМО - 17 фев. Предприятия Московской области экспортировали на 14 миллионов долларов рыбной продукции в 2020 году, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Объем экспорта рыбы и морепродуктов предприятий Московской области в 2020 году составил 5,4 тысячи тонн. Мы продали на сумму, превышающую 13,8 миллиона долларов. В связи с пандемией экспортные поставки рыбы уменьшились относительно 2019 года, но незначительно», - сказал Воскресенский.



По его словам, основными покупателями подмосковной рыбы и морепродуктов являются Китай, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва. Всего Московская область экспортирует этот вид продукции в 15 зарубежных стран.



«Лидируют по экспорту такие подмосковные предприятия рыбоводства, как «Русское море» и «Марр Руссия» , - отметил Воскресенский.



Он напомнил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по экспорту молочной продукции, какао, продуктов переработки овощей, кондитерских изделий из сахара, готовых продуктов из зерна, злаков, мучных кондитерских изделий, а также продуктов из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных.

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