РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В стоматологической поликлинике на улице Юбилейной в Люберцах появился компьютерный томограф нового поколения, позволяющий проводить диагностику в рекордно короткие сроки, говорится в сообщении медицинского учреждения.

«В ГАУЗ МО «Люберецкая стоматологическая поликлиника» установлен компьютерный томограф FONA XPan 3D. Это аппарат нового поколения, который позволяет осуществлять диагностику в рекордно короткие сроки и получать максимально подробный и точный рентгенологический снимок», - говорится в сообщении.

Пациенты, проходя диагностику на таком устройстве, получат следующие преимущества: более полное и информативное изображение, исключение искажения снимка, минимальная лучевая нагрузка, область сканирования охватывает и верхнюю, и нижнюю челюсти пациента, моментальная доступность информации в цифровом виде.

Если у жителей городского округа есть вопросы, в поликлинике готовы ответить на них по телефону: 8(495)559-45-58.