РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. В Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» 19 февраля будет развернут мобильный пункт вакцинации для жителей старше 55 лет, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Мобильный пункт вакцинации будет работать в спорткомплексе «Подмосковье» 19 февраля с 10:00. Для прививки нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

Жители городского округа в возрасте 55 лет и старше смогут сделать прививку против Covid-19 без записи.

Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

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