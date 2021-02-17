РИАМО - 17 фев. Центр пульмонологии городской клинической больницы № 67 возвращается к обычному режиму работы, пациентов начнут принимать после санобработки всего здания и тестирования персонала на Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, стабильная ситуация с коронавирусом в столице позволяет выводить из работы с Covid-19 медицинские учреждения.

«Еще один корпус многопрофильной больницы, ранее перепрофилированный под прием пациентов с Covid-19, возвращается к обычному режиму работы. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов по основному профилю», - сказала Ракова.

Десятиэтажный корпус имеет современное оборудование и вмещает 226 коек общего профиля и 24 койки в реанимации.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1282 случая заражения коронавирусной инфекцией. В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

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17 ФЕВРАЛЯ

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.