РИАМО - 17 фев. По всей России участились телефонные мошенничества, связанные с незаконным использованием подменных абонентских номеров, с сентября 2020 года выявили свыше 20 случаев использования этой схемы, похищено более 6,7 миллиона рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Номера телефонов могут быть закреплены за банками или различными подразделениями МВД.

«Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники убеждают самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить деньги и перечислить их на так называемый резервный счет, тем самым погасив кредит.

«Через несколько минут ему звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка», - добавила Волк.

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