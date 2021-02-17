РИАМО - 17 фев. Высота снежного покрова в столице увеличилась после снегопада, начавшегося 16 февраля, местами высота сугробов достигла 74 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снегопад, начавшийся днем 16 февраля, лишь едва прикрыл столичную землю слабым снежком, а в ночь на 17 февраля теплый фронт, видимо, прибавил снега. В среднем по Москве прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра», – говорится в сообщении.

Больше всего снега выпало на юго-западе Москвы – 3 сантиметра. В центре и на северо-западе выпало по 1 сантиметру.

Утром в среду высота сугробов на ВДНХ достигла 58 сантиметров, на Балчуге – 59 сантиметров, в Измайлове – 74 сантиметра.

Рекорд высоты сугробов на ВДНХ для 17 февраля составляет 63 сантиметра. Он был установлен в 1994 году.

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