РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи за летне-осенний период планируют сделать дополнительную парковку на 100 мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

Глава округа Виктор Азаров провел выездное совещание, посвященное развитию территории Мытищинского лесопарка. Первоочередной задачей в развитии лесопарка он назвал расширение парковки. По словам главы, для расширения стоянки необходимо изменить план лесоустройства и согласовать изменения с комитетом лесного хозяйства Московской области.

«По-другому, к сожалению, на территории лесного фонда нельзя. Поэтому я надеюсь, что за весенний период эти согласования проведем, а за летне-осенний период сделаем дополнительную парковку на 100 с лишним мест. Посетителей становится больше, поэтому парковочное пространство надо расширять», - сказал Азаров.

Начавшая функционировать в начале года лыжная база пользуется огромной популярностью как у жителей Мытищ, так и у любителей активного отдыха из соседних городов.

«Посетители лесопарка неоднократно высказывали положительные отзывы о его благоустройстве, о лыжной трассе и работе базы. А вот автомобильная стоянка стала проблемой №1. Выяснилось, что для всех желающих отдохнуть на свежем воздухе мест на имеющейся парковке не хватает», - отмечается в сообщении.

Еще один вопрос выездного совещания – организация видеонаблюдения. И в ночное время, и в выходные дни посетителей в лесопарке довольно много. Происходят разные неприятности – и похищения имущества, и поездки на автомобилях на площадках, которые предназначены для лыжников.

«Все это надо прекращать. Делать круглосуточную охрану, а для этого необходимо обеспечить видеонаблюдение», – уточнил Азаров.

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