РИАМО - 17 фев. В Московской области до 11:00 18 февраля действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Также в столице до 11:00 18 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Данный уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Практически на всей территории Центрального федерального округа РФ объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Только в Воронежской области предупреждение о погоде не требуется.

В среду в Московском регионе будет облачная погода, прогнозируются небольшой снег и гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура днем будет от минус 11 до минус 9 градусов.

18 февраля ночью пройдет небольшой снег, днем – преимущественно без осадков. Местами прогнозируется гололедица. Температура ночью будет от минус 20 до минус 18 градусов, днем – от минус 14 до минус 12 градусов.

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