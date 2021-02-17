РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске в спорткомплексе «Ирида» закрывают временный мобильный госпиталь на 195 пациентов для госпитализации заболевших Covid-19, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На первом этаже физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» находился мобильный госпиталь на 195 пациентов. Комплекс переоборудовали под размещение дополнительных коек. В нем была вся необходимая техника для госпитализации пациентов с Covid-19.

«Временный госпиталь в «Ириде» закрывается. В Московской области медицинские организации, перепрофилированные на время пандемии во временные инфекционные центры, возвращаются к прежнему режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи жителям», - говорится в сообщении.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией улучшается в Подмосковье. Это позволяет возвращать к прежнему режиму работы временные ковидные госпитали. Ранее полностью восстановили плановую помощь в восьми медорганизациях области, теперь еще в трех. Это Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске, Подольская районная и Ивантеевская больницы.

Также полностью сокращаются койки во временных инфекционных госпиталях, развернутых в ФОКах в Люберцах, Подольске и Химках.

Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медицинское обследование.

Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.