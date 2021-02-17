РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. В Королеве наградили школьников и студентов, которые стали участниками конкурса любительских фильмов «Философия Великой Победы», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Конкурс любительских видеофильмов «Философия Великой Победы» стартовал в конце 2019 года в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целями воспитания и укрепления патриотизма у молодого поколения, развития способностей молодежи сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, привлечения молодежи к творческой, исследовательской и аналитической деятельности в области производства патриотического видеоконтента. Инициатором конкурса в Мособлдуме выступила фракция «Справедливая Россия».

«Очень важно помнить и чтить память наших предков, помнить, какой ценой нашим дедам удалось отстоять мир. Сегодня мы не должны позволить переписать историю и именно поэтому такие проекты важны. Поздравляем всех участников и призеров», - сказал председатель совета депутатов Королева Дмитрий Денисов.

На награждении присутствовали председатель городского совета ветеранов Владимир Ковтуненко, депутат совета депутатов Анна Чуканина, ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев, учителя, школьники и студенты.

Участникам и призерам вручили сертификаты и благодарственные письма. Второе место на конкурсе заняла Мария Примачева из школы №1 с фильмом «Память не молчит…».