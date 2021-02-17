РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Эльмира Хаймурзина останется на посту главы подмосковного Красногорска до первого заседания ЦИК РФ, которое запланировано на конец марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ на заседании в среду утвердил кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии России, предложенные субъектами РФ. Среди них заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Первое заседание ЦИК РФ в новом составе состоится в конце марта, а до этого времени я продолжаю работать в должности главы городского округа Красногорск. Работы у нас много и приоритеты прежние: строительство соцобъектов, комфорт и безопасность жителей», - прокомментировала Хаймурзина.

Она поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева, депутатов Московской областной думы и сенаторов Российской Федерации за поддержку и доверие.

На основании пункта 4 статьи 21 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из 15 членов. Процесс формирования ЦИК РФ продолжается: пять членов назначаются Государственной думой ФС РФ, еще пять назначит президент России Владимир Путин.