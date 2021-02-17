РИАМО - 17 фев. Здание вокзала Восточный будет иметь лифты, эскалаторы, пеленальные комнаты, зал для ожидания и фудкорты, пассажиры также смогут воспользоваться USB-зарядками и банкоматами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В мае в столице откроется новый железнодорожный вокзал, который будет выполнять роль транзитного хаба.

«В этом году в Москве заработает вокзал Восточный — он станет частью транспортного хаба «Черкизово», который объединит МЦК, метро, наземку и поезда дальнего следования», — говорится в сообщении.

На всей территории вокзала будут работать Wi-Fi, вендинговые автоматы и автоматы по аренде пауэр-банков.

На Восточный переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Он разгрузит железнодорожный участок Каланчевская – Курская.

Власти показали, как будет выглядеть столичный вокзал Восточный>>