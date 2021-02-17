РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Полицейские Подольска задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в содержании наркопритона, а также его знакомых, употреблявших там героин, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Житель Подольска систематически предоставлял свою квартиру в одном из жилых домов на улице Ленинградской шестерым своим знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В момент задержания в квартире владельца находились два человека с признаками наркотического опьянения. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий установлены четверо знакомых подозреваемого, которые также посещали данную квартиру.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Подольску совместно с коллегами из отдела уголовного розыска 3-го отдела полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств. В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили три одноразовых шприца, а также флакон с веществом коричневого цвета внутри. По результатам проведенного химического исследования установлено, что остатки вещества являются наркотическим средством – героином», – говорится в сообщении.

Задержанных привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Каждому назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.