РИАМО - 17 фев. В здании на проспекте Андропова в столице произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 11:28 поступила заявка по сработке сигнализации по адресу: проспект Андропова, дом 39, строение 69», - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты установили, что пожара и задымления в здании нет.

Согласно открытым данным, по этому адресу находится дворец царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское».