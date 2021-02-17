РИАМО - 17 фев. В честь Дня экскурсовода 20 и21 февраля вход в Московский зоопарк и экскурсии будут бесплатными, но по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.
Предварительная запись проходит через систему Timepad.
«20 и 21 февраля вас ждет бесплатная экскурсия «Большая панда – как за полтора века стать самым обожаемым зверем!», а также интерактивный квест. Сеансы начинаются в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00», - говорится в сообщении.
В эти же дни в 12:00 и 14:00 состоится онлайн-лекция о животных, в ее рамках питомцев зоопарка можно будет увидеть дистанционно.
В рамках экскурсии участникам покажут больших панд Диндин и Жуи, расскажут интересные факты об этих животных и историю их появления в столичном зоопарке.
«Мы поговорим о роли больших панд в культуре Китая, о том, что такое «панда-дипломатия» и о том, что связывает Всемирный фонд дикой природы и панду, когда-то гостившую у нас в зоопарке», - добавляется в материале.
Интерактивная квестовая программа состоится на открытом воздухе. Маршрут пройдет по разным уголкам зоопарка, также нужно будет узнавать интересные факты о животных у сотрудников. На квест участникам рекомендуют одеться по погоде.
Вопросы о квестовых программах можно задать по телефону: 8 (499) 255-57-63. Вход участников будет через служебную проходную на улице Красная Пресня.
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