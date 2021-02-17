РИАМО - 17 фев. Рабочие закончили реконструкцию Детского музыкального театра юного актера, современный зал сможет вместить 248 зрителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Театр оборудован современной техникой, в нем расположены комнаты для репетиций, вокала, а также гримерки и кафе.

«Размещенный в здании учебно-репетиционный комплекс включает вокальные классы, репетиционные залы и учительские комнаты. Кроме того, здесь обустроен медпункт для оказания первой медицинской помощи и кафе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также специалисты заменили крышу, соорудили козырьки над входами и провели работу с фасадами. Реконструкция проводилась за счет средств городского бюджета.

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