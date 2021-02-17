РИАМО - 17 фев. Государственную социальную помощь в Московской области в прошлом году получили 95 тысяч жителей, на это было выделено 415 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что размер выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году», - добавила Фаевская.

На материальную помощь могут рассчитывать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие доход ниже прожиточных минимумов, установленных в регионе.

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