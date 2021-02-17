РИАМО - 17 фев. Городские службы Москвы приступят к уборке городских улиц от свежевыпавшего снега в 13:00 среды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

За сутки прирост снега в мегаполисе составил 3 сантиметра. Днем вновь прогнозируют снег, его прирост составит 1 сантиметр.

«В 13:00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой», — говорится в сообщении.

Московских автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе коммунальной техники.

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