РИАМО - 17 фев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что текущий созыв депутатов Госдумы продемонстрировал профессионализм и принял много законов во время пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства в среду принял участие в видеоконференции с руководителями думских фракций.

«Путин подчеркнул, что нынешний созыв продемонстрировал профессионализм и принял много законов во время пандемии коронавируса — 550. Следующий созыв получит качественное наследство от действующего состава парламента», — говорится в сообщении.

По словам президента, в думском портфеле сейчас более тысячи законопроектов, среди которых системные и неотложные, которые необходимо принять.

Путин выразил надежду, что все планы законодательной работы будут реализованы в срок.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.​