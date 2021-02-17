РИАМО - 17 фев. Законопроект о расширении сфер, где применяется патентное налогообложение, внесли в Мособлдуму, сообщил начальник управления налоговой политики министерства экономики и финансов Подмосковья Александр Яковлев.

В 2020 году был отменен спецрежим действия единого налога на вмененный доход. И с 1 января у регионов расширены полномочия в части регулирования патентной системы. Законопроект об изменениях в патентную систему налогообложения внес губернатор Московской области Андрей Воробьев, уточнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

«Мы уточняем наименования предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения», - сказал Яковлев.

Он отметил, что также устанавливается размер потенциально возможного получения индивидуальным предпринимателем годового дохода.

«В 2021 году устанавливать патент для рекламщиков рано. Мы вернемся к этому вопросу в 2022 году», - добавил Яковлев.

Как отметила советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Юлия Мартынова, вопросы по налоговой политике выходят в топ-5 обращений бизнесменов. При этом практика показывает, что патентная система удобна как для бизнеса, так и для государства.

«Мы полностью поддерживаем данный законопроект <...> по расширению перечня вида деятельности, по которому можно применять патентную систему. Это удобно и эффективно», - заключила Мартынова.