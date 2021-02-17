РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Культурно-спортивные соревнования для семейных команд проведут в парке «Опалиховский пруд» в подмосковном Красногорске 21 февраля, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, предлагаем принять участие в культурно-спортивных состязаниях для семей, посвященных Дню защитника Отечества! 21 февраля, парк «Опалиховский пруд», – говорится в сообщении.

Сбор участников назначен на 10:30. В 11:15 стартуют культурно-спортивные состязания для семей «Мама, папа, я – активная семья», а в 12:30 - соревнования для школьников «Богатырская сила». Мероприятие будет сопровождаться концертно-развлекательной программой.

«Условия участия в состязаниях для семей: команда должна состоять из 3 членов одной семьи: 2 родителя и 1 ребенок 7-11 лет или 1 родитель и 2 ребенка 7-11 лет, а также иметь отличительную командную атрибутику – шарфы, ленточки, повязки, шапочки, наклейки, цветные майки и так далее», – говорится в сообщении.

Для участия в соревнованиях семей необходима предварительная регистрация на сайте parkikrasnogorska.ru в разделе «Запись на мероприятия».

«Приглашаем всех желающих! Организаторы мероприятия – МАУК «Парки Красногорска» и МАУ «СОК «Опалиха», – заключается в материале.