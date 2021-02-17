РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. В зеркальную дату – 12.02.2021, считающуюся счастливой для бракосочетания, в Щелковском управлении ЗАГС зарегистрировали брак 12 пар, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Считается, что 12 февраля – это самый благоприятный день 2021 года, ведь это полная зеркальная дата, а в такие дни большинству людей сопутствует удача и происходят приятные изменения в жизни», – говорится в сообщении.

Многие молодожены полагаются на магию цифр, обещающих им гармоничный и счастливый союз, ближайшая из таких дат – 20.02.2021, где двойки символизируют пару в любовном союзе.