РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Жители подмосковного Красногорска 22 февраля могут принять участие в караоке-баттле, который организуют сообщество рок-музыкантов «Рокстория» и ирландский паб Red Finch Pub, сообщается в группе «Рокстории» в соцсети «ВКонтакте».

«Охота петь? Слышим, слышим, понимаем! Встречайте бурными овациями новый проект «Рокстории» и Red Finch Pub «Перепелка. Караоке-баттл»! Для участия в охоте за перепелками необходимо записаться в личных сообщениях социальных сетей «Рокстории» / Red Finch и быть готовым жечь сердца публики 22 февраля!» - говорится в сообщении.

Участие в баттле бесплатное. Главным призом станет сертификат номиналом 3 тысячи рублей. Потратить его можно на оплату еды и напитков в Red Finch Pub.

«Полируйте связки, господа и дамочки, до встречи на поединке перепелок! Сбор гостей 22 февраля в 19:00. Вход свободный», - добавляется в сообщении.

Паб расположен по адресу: Красногорск, улица Циолковского, дом 7. Забронировать столик можно по телефону: 8(495)128-07-00.