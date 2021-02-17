РИАМО - 17 фев. В музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске 22 февраля впервые пройдут лыжные гонки, в них смогут принять участие не более 350 спортсменов, заявки принимаются до 18:00 20 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В настоящее время заявки на участие в одном из самых живописных мест Подмосковья подали уже более 270 человек. Спешите, мест остается все меньше! Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке», - говорится в сообщении.

Начнется гонка в 12:00. Участие в соревнованиях бесплатное. Дистанции - от 500 метров до 8 километров, старт – раздельный, стиль хода - классический.

Уже завершена подготовка 2-километрового круга – совсем скоро любители спорта смогут оценить качество лыжной трассы и красоту архитектурно-паркового ансамбля.

В соревнованиях смогут выступить 350 спортсменов всех возрастов – от малышей до ветеранов. Количество участников ограничено в связи с антиковидными мерами. Победители и призеры во всех 16 возрастных категориях получат дипломы, медали, сладкие призы, а также абонементы на посещение выставок и экспозиций Русского Версаля, как называют «Архангельское».

В Московской области сейчас более 120 лыжных трасс. Самые популярные находятся в парке отдыха имени Ларисы Лазутиной и парке Малевича в Одинцове, на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске, в Мытищинском лесопарке.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, за последние два года благоустроены семь лыжных трасс, в этом году планируется привести в порядок еще три - в городских округах Дмитровский, Можайский и Егорьевск.