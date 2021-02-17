РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи с начала зимнего периода собрали 110 тысяч кубических метров снега, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Более 17 тысяч кубических метров снега принял пункт приемки временного складирования за время снегопада. Это 900 рейсов машин. Пункт временного складирования снега находится вблизи деревни Бородино.

«С начала зимнего периода указанные земельные участки приняли в общей сложности 110 тысяч кубических метров снега, собранного с территории Мытищ. В настоящее время очищаем проезжую часть от наледи, наката, чистим пешеходные переходы, тротуары и автобусные остановки. К сожалению, низкая температура осложняет ситуацию, не позволяя нам эффективно работать с противогололедным реагентом», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что техника и люди трудятся в режиме «нон-стоп». Снегоуборочная техника с момента снегопада в гараж еще не заезжала, у бригад посменный график. В ночное время вывозят снежные навалы с мест, не приближенных к домам. Днем отрабатываются тротуары, пешеходные переходы, остановки, парковочные карманы.

«Планируем к 20 февраля ликвидировать последствия мощного снегопада. В первую очередь мы очищаем центральные дороги, автобусные остановки, подходы к местам массового пользования (школы, больницы, детские сады, торговые центры), тротуары и проезды дворовых территорий, входные группы многоквартирных домов», - отметил глава.

Телефон информационно-диспетчерской службы ЖКХ округа работает круглосуточно: 8 (495) 584-00-00.