РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В Подмосковном Подольске на 36-м километре трассы М2 «Крым» в ДТП с фурой попали сразу восемь легковых автомашин, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 8:50 на 36-м километре трассы М2 «Крым» столкнулись в попутном направлении девять автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Авария произошла из-за фуры, остальные участники ДТП - легковые автомобили», - сказал сотрудник.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения в этом месте в 11:56 составляет около 20 километров в час.

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