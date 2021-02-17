РИАМО - 17 фев. Совет Федерации РФ назначил в новый состав Центральной избирательной комиссии пять членов, их кандидатуры предложили российские субъекты, сообщает ТАСС.

Назначение прошло в среду во время заседания Совета Федерации. Среди новых членов —​ зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Подмосковье) Эльмира Хаймурзина.

«В ходе тайного голосования по вопросу назначения членов нового состава ЦИК только при рассмотрении кандидатуры Эбзеева не было голосов против — 151 сенатор поддержал кандидатуру, один воздержался», — говорится в сообщении.

Между тем, один голос против пришелся во время голосования по оставшимся четверым кандидатам. Еще один голосующий воздержался при голосовании за кандидата Хаймурзину.

Полномочия прежнего состава комиссии заканчиваются в следующем месяце. Все кандидаты соответствуют необходимым требованиям. ​