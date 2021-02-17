РИАМО - 17 фев. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам думских фракций, что россияне требуют ощутимых перемен, передает РБК.

По словам президента, все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму осенью прошли достойно и честно.

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — сказал Путин в ходе видеоконференции.

Глава государства также добавил, что Россия не допустит вмешательства в выборы извне. Определять итоги выборов должны только сами россияне.

Выборы в Госдуму РФ пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.