РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Специалисты детского отделения Балашихинской стоматологической поликлиники №1 в ходе открытого урока гигиены полости рта научили правильно ухаживать за зубами учащихся второго класса школы №30 в микрорайоне Авиаторов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Специалисты детского отделения Балашихинской стоматологической поликлиники №1 научили правильно ухаживать за зубами учащихся второго класса.

Занятие провели по инициативе членов Общественной палаты Балашихи. Идею поддержали администрация городского округа, Московская областная стоматологическая поликлиника и Балашихинская стоматологическая поликлиника №1.

«Сегодня мы дали старт урокам гигиены, которые пройдут в детских садах, школах и техникумах Балашихи. Мы думаем, что это такие занятия станут традицией, и наши дети будут правильно чистить зубы, соблюдать правила гигиены и будут здоровы. Им в этом помогут профессионалы своего дела», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

В игровой форме детям рассказали о правилах, соблюдение которых поможет сохранить зубы здоровыми, и показали правильную технику чистки полости рта. Школьники смогли отработать ее на модели челюсти.

Серия стоматологических праздников пройдет в образовательных учреждениях Балашихи под девизом: «Наша цель — будущее без кариеса». Главная цель занятий — профилактика стоматологических заболеваний у подрастающего поколения.