РИАМО - 17 фев. Региональное информационное агентство Московской области запустило специальный проект, который рассказывает о Центральной кольцевой автодороге - масштабнейшем транспортном проекте в столичном регионе.

ЦКАД - это магистраль протяженностью 336 километров, которая проходит на расстоянии 50 километров от МКАД. Основная задача магистрали — разгрузить Московскую кольцевую автодорогу и дорожную сеть Подмосковья, а также соединить главные вылетные магистрали региона, взяв на себя поток транзитного транспорта.

ЦКАД строится в несколько пусковых комплексов — этапов. Планируется, что в 2021 году дорожное кольцо замкнется полностью, движение по нему будет безразрывным. Трасса станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона.

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Наглядно о кольце

В спецпроекте РИАМО можно подробно узнать о каждом пусковом комплексе ЦКАД - через какие города проходит участок, какие магистрали он соединяет. Для наглядности приводится общая схема кольца и подробная схема каждого участка с указанием развязок, ближайших населенных пунктов и трасс.

Кроме того, читатели могут узнать, сколько на ЦКАД мостов и путепроводов, с какой скоростью можно ехать по трассе, а также текущий статус каждого пускового комплекса.

По 260 километрам Центральной кольцевой автодороги проехать можно только за плату. РИАМО поясняет, на каких участках придется заплатить и как происходит оплата по технологии free flow. Также можно детально узнать о способах оплаты по электронному билету и транспондеру.

В подробной таблице на странице спецпроекта указываются тарифы на проезд по участкам ЦКАД для разных категорий транспортных средств. В таблице наглядно представлены скидки, на которые могут рассчитывать водители.

Знаковый объект

Также спецпроект РИАМО рассказывает историю этого крупного транспортного кольца в Московском регионе. Необходимость создания трассы возникла в начале 2000-х годов, когда начала исчерпываться пропускная способность МКАД, «Большой бетонки» и «Малой бетонки».

На схеме РИАМО можно посмотреть этапы создания ЦКАД, также спецпроект позволяет увидеть архивные фотографии строительства этой важнейшей транспортной артерии региона.

О значимости ЦКАД не раз говорили на самом высоком уровне. Так, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин ранее назвал магистраль проектом мирового уровня и знаковым объектом для всей страны.

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