РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Акцию в поддержку старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ «100 баллов для Победы» проведут в подмосковном Красногорске 18 февраля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ежегодная акция «100 баллов для Победы» состоится 18 февраля. Региональной площадкой станет «IT-колледж» на базе ГБПОУ «Красногорский колледж», - говорится в сообщении.

Акция пройдет с 15:00 до 16:30 в онлайн-формате с трансляцией во все муниципальные образования Московской области.

«Акция проводится с целью настроить ребят на успех, мотивировать их к преодолению трудностей в ходе подготовки к экзаменам», - заключается в материале.