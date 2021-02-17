РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. На территории городского округа Мытищи по 21 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщается на сайте администрации горокруга.

Основная задача мероприятия – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов и водителей транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Неблагоприятные погодные условия требуют от участников дорожного движения максимального внимания и осторожности.

«Проезжую часть пешеходам следует переходить только в предусмотренных для этого местах, предварительно убедившись в остановке автомобилей. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы, которые помогут водителю заметить вас уже с расстояния более 100 метров и принять необходимые меры к остановке автомобиля», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу всегда снижать скорость и быть готовым к полной остановке автомобиля, если вдруг пешеход, двигающийся по проезжей части, будет поздно замечен. Особенно необходимо быть предельно внимательным и осторожным, в местах, где установлены дорожные знаки «Дети».

«Ответственность за не предоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах предусмотрена в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей, штраф также предусмотрен и для пешеходов, которые нарушают ПДД, и составляет – 500 рублей», - отмечается в материале.