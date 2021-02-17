РИАМО - 17 фев. В здании спецприемника для иностранцев в деревне Сахарово на территории новой Москвы требуется проведение ремонтных работ, данный вопрос будет рассмотрен аппаратом городского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я посетила центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово и содержащихся там граждан, чтобы лично проверить условия, в которых они находятся. <…> Учреждение нуждается в ремонте. Эту тему беру в проработку», — сказала Потяева в ходе заседания Мосгордумы в среду.

Она добавила, что к решению данного вопроса будут привлечены члены правительства Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что в спецприемнике в деревне Сахарово, куда поместили задержанных на несогласованных акциях в Москве, арестанты пожаловались на неудовлетворительные условия содержания в камерах.