РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольская Федерация футбола проведет юношеский турнир ко Дню защитника Отечества 22 февраля, сообщается на сайте Федерации.

«В Подольске 22 февраля на запасных полях СК «Труд» пройдет уже традиционный турнир ко Дню защитника Отечества – Кубок Витязя при поддержке футбольного клуба «Витязь». Турнир пройдет в трех возрастных категориях: до 14, 16 и 20 лет. Участие во всех детско-юношеских соревнованиях Подольской Федерации футбола бесплатное», - говорится в сообщении.

Количество участвующих команд не ограничено. Но при этом необходимо соблюдать все правила безопасности и гигиены. Для участия командам необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробности на сайте Федерации.