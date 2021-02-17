РИАМО – 17 фев. В среду рубль снижается к американской валюте и незначительно повышается к европейской на открытии торгов Мосбиржи, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара поднимается на 18 копеек, до 73,82 рубля», - говорится в сообщении.

Курс евро опускается на 3 копейки и составляет 89,25 рубля.

Ранее эксперты выразили мнение насчет курса рубля весной. Предполагается, что курс будет зависеть от того, как пройдет саммит ЕС в конце марта. Если примут антироссийские санкции, то российская валюта упадет в цене.​