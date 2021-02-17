РИАМО - 17 фев. На несогласованных акциях в Москве 23, 31 января и 2 февраля задержали порядка 5 тысяч человек, среди них были несовершеннолетние, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 января, 2 февраля, а также в последующие дни было задержано порядка 5 тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних», — сказала Потяева на заседании Мосгордумы в среду.

Она добавила, что аппарат уполномоченного направлял 15 запросов в столичный главк МВД и управление Росгвардии по информации о нарушении прав человека в ходе задержаний на акциях. Об этом сообщал ряд СМИ. Не одно из сообщений не нашло подтверждения.

В Москве и ряде других городов России 23, 31 января и 2 февраля состоялись массовые несанкционированные акции. Московские суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями.