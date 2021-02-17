РИАМО - 17 фев. 171 обращение по тематике «снег» поступило в Муниципальный центр управления регионом городского округа Мытищи за минувшие выходные, сообщила руководитель МЦУР Виктория Щепкина.

МЦУР призван решать проблемы жителей. Основным источником обратной связи с жителями является портал «Добродел».

«За минувшие выходные к нам поступило 171 обращение по снегу. На устранение причин таких жалоб отводится 24 часа. Первоочередная задача - это расчистить автомобильные дороги, тротуары, места подхода к объектам массового пользования (детские сады, школы, больницы, торговые центры)», - сказала Щепкина.

Она добавила, что по данным тепловой карты, наибольшее количество обращений было зафиксировано по Олимпийскому проспекту, улицам Рождественской и Летной, по району Перловка, улицы Веры Волошиной и 1-й Крестьянской.

«Сотрудники муниципального центра управления регионом обрабатывают абсолютно каждое обращение. Выявляется ответственная организация и обращение незамедлительно направляется для устранение причин появления жалобы. Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме», - отметила Щепкина.