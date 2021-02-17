РИАМО - 17 фев. Согласован проект капитального ремонта Дома московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ, который находится на улице Большая Дмитровка, здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках работ предусматривается ремонт кровли и чердака, замена системы наружного водостока, а также помывка фасада специальными растворами от грязи и пыли, их расчистка от наслоений краски, ремонт и восстановление архитектурных элементов декора фасада с последующей окраской по подготовленной поверхности», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

После этого специалисты обновят штукатурку на фасаде, проведут антигрибковую обработку в местах замачивания кладки и штукатурки, а также заново покрасят стены старинного дома.

Также рабочие отремонтируют вестибюли и лестницы, восстановят коммуникации, заменят отдельные детали и фурнитуру окон и подоконных досок.

Вводно-распределительное устройство, этажные щиты и общедомовое освещение поменяют во время ремонта системы электроснабжения. Также в здании заменят системы хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации и отопления.

Здание Дома московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ построили в 1904 году по проекту архитектора Александра Иванова.