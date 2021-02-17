РИАМО - 17 фев. В текущем году в Московской области запланировано выдать предпринимателям порядка 89 тысяч патентов, сообщила начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций, промышленности и науки региона Людмила Лисятникова.

«У нас в региональных проектах установлен целевой показатель по количеству индивидуальных предпринимателей, применяющих патентное налогообложение. <...> В 2021 году у нас должно быть 88,9 тысячи индивидуальных предпринимателей, применяющих патент», - сказала Лисятникова.

Она отметила, что ведомство продолжит информировать бизнес о данной системе налогообложения.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Московской области Елена Глазунова уточнила, что в 2020 году 71,3 тысячи предпринимателей выдали более 88 тысяч патентов.



«Некоторые предприниматели выбрали несколько патентов», - добавила Глазунова.

По ее словам, из них 2,3 тысячи предпринимателей применили нулевую ставку по патентам, которая действует до конца 2021 года в некоторых сферах.

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