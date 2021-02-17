РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. Котельную «Бурковская» в Королеве планируют реконструировать в 2021-22 годах, говорится в сообщении пресс-службы АО «Теплосеть».

Жители Королева пожаловались на то, что с 6 февраля в доме на улице Школьная, 4 нет отопления. По сообщению АО «Теплосеть» в период с 4 по 12 февраля проводились работы по устранению технологического сбоя на наружных тепловых сетях от «угольной» котельной.

«В то же время АО «Теплосеть» разработан комплекс мероприятий по ликвидации «угольной» котельной, включающий в себя строительство новой тепловой сети от указанной котельной до котельной «Бурковская», а также реконструкцию котельной «Бурковская» с последующим переключением существующих потребителей на новый источник теплоснабжения. Реализация указанных мероприятий запланирована к выполнению в текущем году, до начала нового отопительного периода 2021-2022 годов», - говорится в сообщении.

Чтобы проводить ремонт, подача ресурса производилась со сниженными параметрами. В настоящий момент источник теплоснабжения работает в штатном режиме, со стороны ресурсоснабжающей организации подача центрального отопления осуществляется, согласно температурному графику котельной.

«В связи с экстремально пониженной температурой наружного воздуха могут быть незначительные колебания температуры теплоносителя в момент перезагрузки твердого топлива в котловом оборудовании. В свою очередь, с целью обеспечения бесперебойной подачи ресурса АО «Теплосеть» на постоянной основе производит все необходимые работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования в котельной и тепловых сетях», - заключается в материале.