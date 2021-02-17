РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. ООО «МСК-НТ» отправило на переработку порядка 650 килограмм полезного вторсырья, собранного учащимися Подольска и другими жителями Чеховского кластера, говорится в сообщении предприятия.

«16 февраля специалисты регоператора по обращению с ТКО отправили на переработку полную грузовую газель «добрых крышечек». Это порядка 650 килограмм полезного вторсырья. По условиям всероссийской акции «Добрые крышечки», вырученные от переработки средства направят на приобретение инвалидных кресел и вертикализаторов детям с особенностями развития. Сейчас идет сбор средств для помощи маленькой Алине из Красноярска», - говорится в сообщении.

Порядка 650 килограмм разноцветного пластика собрали жители Чеховского кластера всего за два месяца. Это свидетельствует о растущей популярности акции. С каждым днем к движению присоединяется все больше юных и взрослых жителей городских округов Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино и Пущино.

ООО «МСК-НТ» уже третий год является официальным партнером благотворительной акции «Добрые крышечки». За этот период на переработку отправили более трех тонн ценного сырья. Для поддержки доброго начинания в Чеховском кластере компания открыла 19 пунктов приема пластика в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущино и Протвино. Дополнительно для помощи юным волонтерам проекта организовали сбор и отправку крупных партий «добрых крышечек» из школ и детских садов.

Так как акция действует на постоянной основе, присоединиться к ней легко. Изучить правила сбора можно на официальном сайте акции «Добрые крышечки. Собранный пластик затем нужно самостоятельно принести на точку сбора и высыпать в специальный контейнер.

ООО «МСК-НТ» приглашает жителей присоединяться к проекту не только для того, чтобы помочь детям, но и попробовать себя в раздельном сборе отходов на благо экологии родного региона.

Адреса открытых пунктов сбора от компании ООО «МСК-НТ» можно найти на официальном сайте по ссылке.