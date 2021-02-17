РИАМО - 17 фев. Ровно пять лет назад, 17 февраля 2016 года, Региональное информационное агентство Московской области запустило масштабный проект сети порталов в городах Подмосковья. Первым горпорталом стал «РИАМО в Подольске».

Городской портал в Подольске является флагманом проекта горпорталов и дал старт для запуска сайтов и в других городах Московской области. Таким образом, проект на данный момент насчитывает 15 порталов.

Наши достижения

Пять лет работы «РИАМО в Подольске» - это более 80 тысяч опубликованных новостей, около 1,8 тысячи статей и интервью, свыше 1 тысячи фотолент и видео. Также редакция подготовила более 360 инфографик и составила 70 увлекательных тестов и викторин.

За прошедшее время аудитория портала выросла с 305 тысяч до 2,1 миллиона уникальных посетителей в год. За новостями горпортала в соцсетях следят почти 18 тысяч подписчиков.

В своих публикациях сотрудники «РИАМО в Подольске» регулярно рассказывают о жизни одного из крупнейших городских округов Московской области, достижениях подольчан и проблемах, которые приходится преодолевать.

Журналисты горпортала освещают деятельность депутатов городского и областного уровня, администрации округа, силовых ведомств и надзорных органов. Команда «РИАМО в Подольске» поднимает проблемные вопросы экологии, обманутых дольщиков, благоустройства, здравоохранения.

Кроме того, все эти пять лет редакция собирала ценные исторические сведения о достопримечательностях Подольска и его жителях, помогала организаторам культурных и спортивных мероприятий рассказывать о предстоящих событиях. Портал «РИАМО в Подольске» ни раз выступал информационным спонсором интересных и значимых городских инициатив.

Наши мероприятия

Сотрудники портала и сами становились участниками и организаторами крупных мероприятий в Подольске. Так, в апреле 2016 года редакция горпортала вместе с коллегами из РИАМО помогла организовать и провести традиционный медиасубботник, в ходе которого журналисты убрали мусор вдоль берега реки Петрицы, благоустроили территорию парка «Дубрава», а также символично выпустили в природу хищную птицу - канюка.

В 2017 году портал «РИАМО в Подольске» вместе с организаторами фестиваля «Музыка лета» провел фотоконкурс «Я люблю Подольск», на котором было представлено около 300 фоторабот. Снимки призеров и финалистов конкурса сотрудники портала бесплатно раздали гостям на празднике.

А в сентябре 2018 года сотрудники городского портала приняли участие в масштабной региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево» и высадили липу в сквере 200-летия Подольска.

Наша команда

Хотя официальный запуск портала «РИАМО в Подольске» состоялся в феврале 2016 года, активная работа над проектом началась еще в 2015 году. С самых первых дней корреспондентским пунктом горпортала руководит Галина Добрынина.

С начала работы на горпортале Галина Добрынина освещала такой важный процесс, как преобразование Подольска, Подольского района и Климовска в единый муниципалитет, а также выборы первого городского главы и все последующие преобразования в округе.

Добрынина стояла у истоков создания портала «РИАМО в Подольске» и налаживала информационное сотрудничество с представителями муниципальных, областных и федеральных структур в городском округе - местной администрацией, советом депутатов, прокуратурой, полицией, спасателями и МЧС. Также ее заслуга - взаимодействие с градообразующими предприятиями «ЗИО-Подольск», ЦНИИТОЧМАШ и другими.

Галина Добрынина одной из первых в городе начала освещать развитие системы обращения с отходами благодаря сотрудничеству с региональным оператором ООО «МСК-НТ», за что получила благодарственное письмо. Глава корпункта неоднократно рассказывала в своих публикациях, как «ЗиО-Подольск» производит оборудование для подмосковных заводов по переработке отходов.

Кроме того, Добрынина подготовила несколько интервью по актуальным городским вопросам с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем. Подольскую журналистку вместе с другими представителями СМИ пригласили на встречу с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым, на которой поднимался вопрос информационного сотрудничества с областными депутатами.

В течение пяти лет Галина Добрынина готовила проблемные статьи о состоянии дорог и пробках, затрагивала важные темы очищения рек и ликвидации снегосвалок с берегов водоемов. Журналистка рассказывала об угрозе многоэтажной застройки Дубровиц, выясняла, почему многодетным семьям не выдают участки в Подольске. Не прошли мимо ее внимания и такие темы, как затянувшийся ремонт ДК «Машиностроитель» в Климовске и обновление парков.

Во время пандемии коронавируса Галина Добрынина вместе с фотокорреспондентом горпортала Леонидом Галиным стала волонтером и помогала находящимся в самоизоляции жителям получать лекарства и продукты. Руководитель корпункта одной из первых испытала на себе вакцину от Covid-19 и рассказала о полученном опыте на сайте горпортала.

Специальный корреспондент Виктория Моисеева пришла в коллектив «РИАМО в Подольске» чуть позже, но смогла прочно утвердиться в нем и достичь профессиональных высот. За время работы на портале Виктория Моисеева подготовила тысячи актуальных новостей о жизни города. Она освещала споры с мошенническими УК, писала о долгостроях и аварийных домах. В первую волну пандемии рассказала о российских туристах, застрявших в Таиланде, а также оперативно реагировала на поступавшие новостные инфоповоды.

Также корреспондент горпортала освещала спор вокруг реконструкции торговых павильонов в микрорайоне Львовский, а в 2019 году рассказывала о том, как помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Особое внимание в своей работе Виктория Моисеева уделяет темам благоустройства и ремонта социально значимых объектов и учреждений культуры. В статье «Главная проблема ДК имени Лепсе: когда отремонтируют протекающую крышу?» она рассказала о планах по ремонту дома культуры и сложностях, возникших из-за недобросовестных подрядчиков.

Виктория освещала строительство нового бульвара Юности, а также планы по реконструкции парков Талалихина, «Березки» и других общественных территорий. Журналистка всегда откликалась на просьбы о помощи от подольчан и освещала их проблемы.

Также в профессиональном багаже Моисеевой - публикации об актуальных развлечениях, рассказы о личном опыте в экстремальных видах отдыха - девушка спускалась в Сьяновские пещеры и Силикаты, окуналась в прорубь, забиралась в заброшки и многоэтажки.

Фотокорреспондент Леонид Галин снял для «РИАМО в Подольске» множество репортажей о жизни города. Он запечатлел праздники в честь значимых дат, делал проблемные материалы о недостатках благоустройства, выезжал в интересные с исторической точки зрения места, освещал деятельность представителей органов власти.

Обновление портала и новые форматы

В 2020 году обновился дизайн всех 15 городских порталов Регионального информационного агентства Московской области, в том числе и «РИАМО в Подольске».

«После обновления дизайн городских порталов стал лаконичным и масштабируемым. Вся сеть горпорталов объединена одной главной цветовой темой, однако каждый сайт отличается индивидуальными цветовыми акцентами», - рассказал главный редактор РИАМО Максим Шарапов.

Блок с афишей мероприятий пополнился автоматической киноафишей, также появился новый мобильный формат «Истории» - это короткие, быстрые, динамичные публикации, аналогичные сторис в Instagram. Материалы адаптировали под просмотр с мобильных устройств и стационарных компьютеров.

«С помощью формата сторис пользователь может увидеть короткий дайджест интересного инфоповода, перейти к полному тексту важного материала или к проекту, который ранее не заметил на сайте», - пояснил Шарапов.

Изменения коснулись и технической стороны - значительно ускорилась работа городских порталов, сократилось время загрузки страниц. Для удобства читателей было перегруппировано основное меню и блоки на главной странице. Чтобы поиск новостей был быстрым и комфортным, разработчики развернули поисковую строку.

Также на порталах появился новый формат «карточек» - это упрощенный вид инфографики, адаптированный для мобильного пользователя.

«Пролистывая карточки, читатель в простой визуальной форме знакомится с важной информацией. Такой формат особенно востребован в соцсетях и в мобильной версии сайта», - отметил главред РИАМО.