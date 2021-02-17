РИАМО - 17 фев. За прошедшие сутки в Москве выявили 1282 случая заражения коронавирусоной инфекцией, за все время пандемии в городе зафиксировали 960 687 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача на дом.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

Прививку от коронавирусной инфекции в городе сделали свыше 555 тысяч человек.

За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса, зафиксировали 467 летальных исходов, выздоровели 17 919 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрирован 4 112 151 случай коронавируса, скончались 81 446 заболевших, выздоровели 3 642 582 пациента.

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Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.