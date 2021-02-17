РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя, подозреваемого в краже у мужчины мобильного телефона и банковской карты, сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный на Юбилейном проспекте похитил его мобильный телефон и банковскую карту. Общая сумма материального ущерба составила более 21 тысячи рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 42-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.