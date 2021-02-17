РИАМО - 17 фев. В России в минувшем году из-за пандемии коронавируса на 16% уменьшился экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, в которые входят военная техника, вооружение, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, сообщает РБК.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за 2020 год экспорт по коду SSSS составил 11,5 миллиардов долларов. В 2019 году он был 13,6 миллиарда долларов.

«Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти 2 миллиарда долларов), потеснивший Египет (в 2019 году — почти 2,4 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Александр Фомин в интервью «Российской газете» сообщил, что из-за пандемии РФ отложила поставки вооружений нескольким иностранным заказчикам.

Импорт в Россию под секретным кодом таможни SSSS в прошлом году повысился на треть и составил 7,85 миллиарда долларов. В основном ФТС так кодирует поставки гражданских самолетов в страну. Например, Boeing (США), Airbus (Франция), Bombardier (Канада) и другие.​

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17 ФЕВРАЛЯ

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