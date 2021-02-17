РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов принял участие в мониторинге горячего питания младших школьников Домодедовской средней школы №4, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/er_domodedovo).

Жолобов проверил организацию горячего питания совместно с директором школы №4 Мариной Беляковой.

«По словам Марины Беляковой, поставщики не позволяют себе привозить некачественный товар, на все продукты имеются сертификаты качества, строго соблюдаются все санитарные меры безопасности. В обеденном зале и на пищеблоке чисто, меню на 10 дней висит в столовой на видном месте. Главное, что еда нравится детям. Замечаний по вопросам чек-листа не выявлены», - сказал Жолобов.

В школе бесплатный горячий завтрак ежедневно получают 834 учащихся 1-4 классов, семь третьих классов получают горячий полдник, так как учатся во вторую смену. Дети из многодетных семей бесплатно питаются дважды в завтрак и обед. Соблюдая предписания Роспотребнадзора, потоки детей разведены.