РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Бассейн УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска не будет работать с о среды в связи с проведением ремонтных работ в котельной на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ), сообщается в группе УСЦ в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением ремонтных работ на КСПЗ бассейн универсального спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска будет закрыт 17 февраля для посещения до окончания ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Котельная КСПЗ обслуживает дома в северо-восточной части микрорайона Климовск (Весенняя).