РИАМО - 17 фев. Жители столицы смогут принять участие в обсуждении 91 градостроительного проекта на портале «Активный гражданин», внести свои предложения можно по 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На обсуждение жителей представлены такие значимые проекты, как благоустройство территорий около МЦД и метро, реконструкция и строительство новых улиц, проекты современных технопарков и производственных кластеров и многие другие не менее важные для города. Все они затрагивают социальную сферу жизни горожан», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Предложить свои идеи и узнать подробную информацию можно на сайте проекта «Активный гражданин».

Проект планировки транспортно-пересадочного узла с многофункциональным центром обсудят в районах Бирюлево-Восточное, Орехово-Борисово Северное и Царицыно.

В Можайском районе можно будет выразить мнение по поводу продления Гжатской улицы и благоустройства прогулочной зоны. Создание высокотехнологичного парка рассмотрят в районе Соколиная Гора.

Принять участие в электронных обсуждениях смогут горожане, проживающие в этих районах, правообладатели земельных участков и объектов капстроительства, муниципальные депутаты, а также депутаты Мосгордумы.