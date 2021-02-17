РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В среду КДЦ «Союз» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, в рамках которых проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 15:00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе. 16:00 «Снежный февраль» - мастер-класс по изобразительному искусству», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.





