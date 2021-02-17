РИАМО - 17 фев. Пробка протяженностью 5 километров образовалась на северо-востоке МКАД из-за столкновения двух грузовиков, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«На 102-м километре МКАД, внутренняя сторона в районе пересечения с Щелковским шоссе, в правом ряду столкнулись два грузовика», — говорится в сообщении.

Для транспорта перекрыты два правых ряда, затруднение в движении на 5 километров.

Общая загруженность дорог Москвы утром в среду составляет 7 баллов из 10. На движение серьезно влияют ДТП.